مدرب البرتغال الجديد يثير أزمة بين برونو فيرنانديش وكريستيانو رونالدو.. ما التفاصيل؟

جول العربي
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Fernandes-Ronaldo-Martinez-Portugal-(2)Getty/GOAL
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نجوم البرتغال يختلفون بسبب المدرب الجديد!

اختلف نجمي البرتغال، كريستيانو رونالدو، وبرونو فيرنانديش، حول دور وأهمية، المدرب الجديد، روبرتو مارتينيز.

وتم تعيين الإسباني، روبرتو مارتينيز، مديرًا فنيًا للبرتغال، عقب خروج المنتخب من ربع نهائي كأس العالم، ليكون بديلًا لفرناندو سانتوس.

وكان قد تحدث رونالدو مسبقًا، عن تعيين مارتينيز، قائلًا:" إنه فصل جديد للجميع، للاعبين والموظفين والبلد، نشعر بطاقة جيدة، إنه نسمة من الهواء النقي".

وصرح برونو فيرنانديش، لقناة RTP3، مخالفًا لرونالدو، قائلًا:" لا، إنه مجرد مدرب جديد بأفكار جديدة، لا يوجد هواء منعش على الإطلاق، إنها مجرد فترة انتقالية فقط".

وأردف:" الجو في المنتخب الوطني دائمًا جيد، لم يكن هناك أي شيء ليس منعشًا، لذلك أعتقد أنه مجرد فترة جديدة، ومدرب جديد، وعليك استيعاب أفكاره ".

الجدير بالذكر أن فازت البرتغال بقيادة مارتينيز، في مباراتين وديتين على كلًا من، ليختنشتاين ولوكسمبورج، 4-0 و 6-0، على الترتيب.

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