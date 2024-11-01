مدرب البرازيل: ما حدث مع فينيسيوس ليس عادلًا!

مدرب البرازيل يدافع عن فينيسيوس...

يعتقد دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن نتيجة جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، والتي فاز بها الإسباني رودري، غير عادلة وكان يستحقها فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.

وكان رودري، لاعب مانشستر سيتي، قد تمكن من الفوز بجائزة الكرة الذهبية، قبل أيام متفوقًا على فينسيوس، بعدما كانت تشير التوقعات إلى فوز البرازيلي، مما أثار حالة جدلية كبيرة بين الجميع.

ومن المنتظر أن يتواجد، فينيسيوس في معسكر منتخب بلاده الذي يخوض مباريات التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي، واستغل المدرب دوريفال، تلك المناسبة ووجه له رسالة دعم.

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وقال دوريفال، في تصريحات أثناء الإعلان عن قائمة المنتخب البرازيلي: "لقد أجريت محادثة مع فينيسيوس، في اليوم السابق للحفلة، وليس بعد ذلك، حاليًا أفضل أن أتحدث معه وجهًا لوجه".

وتابع: "في رأيي الشخصي ما حدث ليس عادلًا، خاصة أن تلك جائزة فردية، وإذا كان هناك لاعبًا حاسمًا ومقاتل، سيكون هو فينيسيوس، ولكن لا يوجد لدي أي شيء ضد رودري، هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

جدير بالذكر أن فينيسيوس، يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده وسيواجه فنزويلا، ثم أوروجواي، يومي 14 نوفمبر و16 على الترتيب، ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2026.