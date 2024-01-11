"علينا تعلم اللعب بدونه!" .. مدرب البرازيل الجديد يعلق على أزمته القديمة مع نيمار

البعض زعم نهاية مسيرة نيمار الدولية طالما تعاقدت البرازيل مع دوريفال، فماذا قال المدرب؟

بالطبع لم يفوت الصحفيون فرصة المؤتمر الصحفي لدوريفال جونيور؛ المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل، دون سؤاله عن أزمته القديمة مع النجم نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي.

الثنائي نشب بينه خلاف قبل 14 عامًا عندما كان في سانتوس البرازيلي، وقتما رفض المدرب أن يسدد ضربة جزاء، لينفعل اللاعب وتبدأ مشادة عنيفة بينهما، وهو ما دفع البعض لزعم نهاية مسيرة نيمار مع السامبا فور إعلان التعاقد مع دوريفال.

لكن دوريفال قال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم الخميس: "يجب على البرازيل أن تتعلم اللعب بدون نيمار، وعلينا أن ندرك أن لحظة إصابته هي مجرد لحظة، وهذا لا ينفي أننا نملك واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم حاليًا (نيمار) وعلينا استغلال هذه الفرصة بالطريقة المثلى".

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وأضاف: "نيمار لاعب مهم، طالما أنه تعافى وأصبح جاهزًا للمشاركة بدنيًا وذهنيًا، لا توجد لدي أي مشكلة معه".

يذكر أن نيمار يخضع حاليًا لبرنامج علاجي بعد إصابته في أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بكوبا أمريكا في يونيو المقبل.