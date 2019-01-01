مدرب البحرين يتحدث عن هزيمة السعودية.. وصعوبة التأهل

البحرين يسقط أمام السعودية في خليجي 24

تحدث البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين، عن الهزيمة أمام نظيره السعودية، بهدفين دون رد، ضمن منافسات خليجي24

المنتخب السعودي أعاد آماله مرة أخرى للصعود إلى الدور الثاني من البطولة التي تشهد إثارة كبيرة في مبارياتها الأولى ضمن مرحلة المجموعات.

وتمكن المنتخب السعودي بالفوز على البحرين ورفع رصيده إلى 3 نقاط بعد الهزيمة من منتخب الكويت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وقال سوزا في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "واجهنا الكثير من المشاكل في الشوط الأول أمام السعودية، وكان الأسوأ لنا وكان المنافس قويًا".

وأضاف: "فرص التأهل إلى الدور المقبل أصبحت صعبة للغاية، يجب علينا الفوز على الكويت مع تعادل كلًا من السعودية وعُمان وهو ما يصعب المهمة".

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وتابع سوزا في تصريحاته عقب المباراة: "تركيزنا حاليًا منصب على لقاء الكويت والعمل على الفوز فهم منافس قوي ومحترم وواجهنا في بطولة غرب آسيا وحققنا الفوز بهدف دون رد".

ويحتل المنتخب العُماني صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ويأتي السعودية والكويت في المركز الثاني والثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل البحرين الترتيب برصيد نقطة واحدة.