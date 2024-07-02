شاهد من التدريبات .. مدرب الأرجنتين يكشف موقف ليونيل ميسي من مباراة الإكوادور

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة الإكوادور فجر الجمعة المقبل

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة الإكوادور، الجمعة المقبل في ربع نهائي كوبا أمريكا، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة النجم ليونيل ميسي، قائد راقصي التانجو.

ولم يستطع ميسي المشاركة في مباراة بيرو في الجولة الثالثة من دور المجموعات، فجر الأحد الماضي، بسبب معاناته من إصابة بتشنج في العضلة الضامة اليمنى.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميسي خاض جزءًا من التدريبات مع المجموعة في المران الذي أجراه المنتخب الأرجنتيني اليوم في ميامي، قبل أن يغادر إلى هيوستن، حيث سيواجه الإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا.

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وفي هذا السياق، وقال والتر صامويل، أحد أعضاء الجهاز الفني بمنتخب الأرجنتين: "سنتعامل مع الأمر يومًا بعد يوم، اعتمادًا على ما يخبرنا به الأطباء وما يشعر به ليو".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ميسي بدأ يشعر بتحسن كبير، حيث تلقى العلاج خلال الأيام الماضية، واستعاد عافيته بحصوله على راحة لمدة 4 أيام، وتمكن يوم الإثنين من المشاركة في جزء من التدريبات.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان مقتضب: "لقد قام ميسي ببعض التدريبات البدنية قبل المران ومن ثم شارك لاحقًا مع بقية المجموعة".

وأشار الاتحاد، إلى أن المدافع ماركوس أكونيا، الذي يعاني من شد عضلي في فخذه الأيمن منذ مباراة تشيلي، انتظم في برنامج تأهيلي مع أخصائي العلاج الطبيعي على أرض الملعب، على أمل اللحاق بمباراة الإكوادور.