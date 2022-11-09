مدرب الأرجنتين: ميسي لن يعتزل دوليًا بعد كأس العالم في قطر

يبدو أن مسيرة ميسي الدولية لا تزال طويلة

أوضح ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أنّ ليونيل ميسي لن يعتزل دوليًا عقب انتهاء كأس العالم في قطر 2022.

ميسي سبق وأشار في تصريحات صحفية إلى أنّ كأس العالم في قطر 2022 قد يكون الأخير له في مسيرته.

ورغم ذلك، لكن مدرب الأرجنتين متفائل باستمرار البرغوث رفقة البيسيليستي حتى بعد نهاية المونديال.

ما الذي قاله سكالوني حول اعتزال ميسي الدولي؟

وفي تصريحات لشبكة CNN في الأرجنتين، قال سكالوني: "ربما تكون كأس العالم المقبلة هي الأخيرة لميسي، ولكن لا أتمنى ذلك. إنّه سعيد في الملعب ويقدم الكثير للاعبين".

وتابع: "نستطيع الاهتمام بميسي وتقديم كل الوسائل الممكنة لضمان خوضه مباريات أكثر مع المنتخب، وذلك لأن مجتمع كرة القدم يرغب في رؤيته يلعب لأطول فترة ممكنة".

كيف استعد ميسي لكأس العالم؟

ويتجه ميسي إلى قطر وهو في أفضل أحواله على المستوى الفني بعد بداية مميزة خلال الموسم الجاري رفقة باريس سان جيرمان.

النجم الأرجنتيني سجل 11 هدفًا وصنع 14 في 17 مباراة شارك فيها في الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري، ويعد من أبرز اللاعبين في الآونة الأخيرة.

ويبدأ كأس العالم بالنسبة للأرجنتين يوم 22 نوفمبر بمواجهة المنتخب السعودي، في مجموعة تضم أيضًا المكسيك وبولندا.