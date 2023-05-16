"مدرب الاتحاد يكلف شراحيلي بمراقبة زميله حجازي ضد الهلال" .. عجائب الكلاسيكو

فاجأ البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، جماهير فريقه بـ"تغيير" خطة اللعب أمام الهلال، في كلاسيكو المملكة الكبير.

ويحل الاتحاد، ضيفًا على نادي الهلال، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وغيّر سانتو، طريقة اللعب من "4-2-3-1" إلى "3-5-2" أو "5-3-2"؛ بالاعتماد على ثلاثي قلب دفاع؛ وهم: أحمد شراحيلي وعمر هوساوي، بالإضافة إلى النجم المصري أحمد حجازي.

وسخرت حسابات جماهيرية كبيرة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، من خطة المدير الفني البرتغالي أمام الزعيم؛ حيث ذكر أحدهم: "مدرب الاتحاد يلعب بثلاثة مدافعين، مو خوف من الهلال!.. عشان واحد يراقب إيجالو والثاني حجازي".

ومن ناحيته.. قال الإعلامي الرياضي مانع العرجاني ساخرًا: "عاجل.. نونو سانتو مدرب الاتحاد؛ يكلف أحمد شراحيلي (شطة)، بمراقبة حجازي".

حجازي كان قد سجل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، في الكلاسيكو الأخير، والذي تعرض فيه الاتحاد للخسارة أمام الهلال (0-1)، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي، برصيد 62 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر "الوصيف".