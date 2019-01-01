مدرب الاتحاد يُطيح بالثنائي المغربي من القائمة الآسيوية

المدرب أجتمع مع إدارة الفريق أمس وأخبرهم بالقرار الذي اتخذه بخصوص المحترفين الأجانب الأربعة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي اتحاد جدة السعودي عن استقرار المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش، على أجانب الفريق في القائمة الآسيوية.

التقارير أشارت إلى أن المدرب اجتمع مع إدارة الفريق أمس وأخبرهم بالقرار الذي اتخذه بخصوص المحترفين الأجانب الأربعة الذين سيمثلون الفريق في المسابقة الآسيوية.

وبحسب التقارير فأن بيليتش قد اختار كل من الإيفواري سيكو سانوجو والصربي أليكس بريجوفيتش والأسترالي ماتيو جومان وجاري مينديز رودريجيز من الرأس الأخضر.

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( 📸 : @AlNassrFC ) pic.twitter.com/AjarxcvGnl — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 13, 2019

وأسقط المدرب الكرواتي كل من كريم الأحمدي ومروان داكوستا من اللائحة التي سترسلها الإدارة إلى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.

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يُذكر أن الأندية السعودية حسب لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تضم 8 محترفين أجانب في كل نادي، حيث يحق لكل فريق أن يشارك بـ7 منهم فقط في كل مباراة، لكن لوائح الاتحاد الآسيوي تنص على ضرورة أن يلعب كل فريق بـ4 أجانب فقط.