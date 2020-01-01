مدرب الاتحاد يُجهز بوني لقيادة الهجوم أمام التعاون

خلال الأيام الماضية قام المدرب الهولندي بتجهيز الوافد الجديد بدنيًا

وضع المدير الفني الهولندي تين كات المهاجم الإيفواري ويلفيرد بوني ضمن القائمة الأساسية التي ستشارك في مباراة الفريق المُقبلة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يواجه التعاون مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال الأيام الماضية قام المدرب الهولندي بتجهيز الوافد الجديد بدنيًا، من أجل التواجد مع الفريق في أقرب وقت ممكن.

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تقارير مُقربة استبعدت أن يكمل اللقاء بسبب عدم وصوله إلى الجاهزية الكاملة، وسوف يكون هارون كمارا البديل له حسب مجريات المباراة.

في نفس الإطار فضل مدرب الاتحاد، الهولندي تين كات خوض التدريب الأخير لفريقه قبل مواجهة التعاون، أمس، على ملعبه بجدة.

واختتم الفريق تحضيراته بمشاركة جميع اللاعبين ما عدا الثنائي سعد العبود والتونسي أنيس البدري الذي يواصل برنامجه العلاجي في النادي.

ويتطلع كات إلى أن تكون مواجهة اليوم هي طريق الخروج من عنق الزجاجة التي يعاني منها الفريق في هذه المرحلة بعد أن غابت فرحة الفوز عن الجماهير الاتحادية في الجولات الماضية.