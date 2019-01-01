مدرب الأهلي يعتذر للجماهير ويعد بتصحيح المسار

تعادل مخيب في الافتتاحية..

تقدم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب أهلي جدة باعتذاره لجماهير النادي، عقب التعادل مع العدالة الصاعد حديثاً بهدف لمثله.

جاء ذلك في الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، عقر ديار الأهلي.

وقال إيفانكوفيتش أن مشوار البطولة لا يزال طويلاً، وأنه سيسعى لتصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة.

تأتي تلك الفرصة يوم السبت القادم، إذ يحل الأهلي ضيفاً على الاتفاق.

يذكر أن الأهلي الباحث عن لقب الدوري لأول مرة منذ 3 مواسم، قد فشل في تحقيق الفوز بمباراته الافتتاحية للموسم الثالث على التوالي.