مدرب الأهلي يُجهز سلطان مندش لمواجهة العدالة

مندش أصبح خيار برانكو لدخول القائمة الأساسية

ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي السعودي عن دخول اللاعب سلطان مندش ضمن خيارات المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للراقي من أجل الظهور رفقة الفريق.

الاهلي يبدأ مشواره المحلي الخميس المُقبل بمواجهة نادي العدالة المتأهل حديثًا إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

التقارير قالت أن مندش أصبح خيار برانكو لدخول القائمة الأساسية التي ستواجه العدالة، الخميس المقبل.

إدارة النادي الأهلي كانت قد نجحت في فبراير الماضي في الحصول على توقيع سلطان مندش، لاعب وسط فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، بدءًا من الموسم الجديد.

وتنتظر الجماهير ظهور اللاعب البالغ 24 عامًا، في جدة، بعد عامين من مغادرتها، عندما ودّع الاتحاد، القطب الآخر في المدينة الساحلية، الذي ترعرع في فئاته السنية قبل الظهور مع الفريق الأول عام 2011.