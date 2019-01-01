مدرب الأهلي: لن أرحل رغم العروض التي تلقيتها

المارد الأحمر أمامه مباراتين لحسم لقب الدوري المصري لصالحه لكن الشائعات تحاصره

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد يوسف؛ المدرب العام بالنادي الأهلي المصري، تلقيه عدة عروض للتدريب بالدوري المصري الممتاز الموسم المقبل إلا أنه شدد على تمسكه بالبقاء في القلعة الحمراء.

يوسف عاد للعمل مدربًا للمارد الأحمر في مايو 2018 ضمن الجهاز الفني السابق للفرنسي باتريس كارتيرون، واستمر في منصبه في عهد المدرب الحالي الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وأشارت بعض التقارير إلى طلب المدرب العام للشياطين الحمر الرحيل من مجلس الإدارة، خلال فترة توقف الدوري حاليًا، بسبب كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

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وقال يوسف، خلال تصريحاته لبوابة "العين": "لم أطلب الرحيل عن الأهلي، هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، نعم تلقيت عروضًا، لكنني لم أدرسها ولم أتحدث عنها مع مجلس الإدارة".

وأضاف: "فرصتنا كبيرة للحصول على الدوري، البطولة لا تزال في الملعب بالفعل، لكننا الأقرب، ولن نفرط بها من أجل مصالحة جمهور الأهلي".

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب بالدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة من 32 مباراة بفارق ست نقاط عن الزمالك صاحب الـ68 نقطة من 31 مباراة.