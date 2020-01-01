مدرب إيبار: ميسي لا يحتاج للراحة لأنه يستريح أثناء المباريات

خوسيه مينديليبار يتحدث عن قدرة ميسي على الاستراحة في المباريات التي يشارك فيها

قال خوسيه مينديليبارالمدير الفني لنادي إيبار إن ليونيل ميسي لا يحتاج إلى الحصول على راحة قبل المباريات المهمة نظرًا لأنه يحصل عليها بالفعل.

ويحل إيبار صاحب المركز السادس عشر ضيفًا على برشلونة مساء الغد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتأتي مواجهة إيبار بالنسبة لبرشلونة قبل 72 ساعة فقط من مواجهة ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي.

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وحول ذلك، قال خوسيه مينديليبار المدير الفني لنادي إيبار إن ليونيل ميسي قائد ونجم برشلونة الأول لا يحتاج إلى الحصول على راحة في مواجهة السبت.

وأضاف: "ميسي يستطيع الحصول على راحة حتى في المباريات التي يشارك فيها، لذا فهو لا يحتاج إلى الغياب عن المباراة ليأخذ قسط الراحة الخاص به"

وتابع: "ميسي لديه الخبرة الكافية التي تجلعه يبذل جهده فقط في الأشياء التي يحتاجها الفريق منه، يعرف متى يشارك في اللعب ومتى يستريح وينتظر"

وأردف: "في حياتي لم أواجه برشلونة بدون ميسي سوى مرة واحدة، لم يبدأ المباراة أساسيًا وقتها بسبب مشاكل في بطنه حيث كان يعاني من الحمى"

وأكمل: "وقتها كنت مدربًا لأوساسونا، والمباراة كانت في كامب نو، كنا متأخرين بهدفين للا شيء وفجأة رأيته يقوم بعمليات الإحماء، قبل أن يدخل ويسجل هدفين وتنتهي المباراة برباعية لبرشلونة"

واسترسل: "كنت أراقب ما يفعله يومها إذ كنت أعرف أنه في حالة بدنية لا تسمح له بالمشاركة، ما يقوم به مخيف بالفعل، يظهر في الوقت الذي يحتاجه حتى وإن لم يكن في أفضل حالاته البدنية"

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يذكر أن هناك حديث في الأوساط الكروية الإسبانية والمقربة من برشلونة عن إراحة ليونيل ميسي في مباراة إيبار من أجل أن يكون أكثر جاهزية لمواجهة دوري الأبطال مساء الثلاثاء.