مدرب إندبندنتي: نحجر رقم 10 لأجويرو

هل يرحل أجويرو عن مانشستر سيتي؟

كشف مدرب نادي إندبندنتي الأرجنتيني، لوكاس بوسينيري، احتفاظ الفريق بالرقم 10 لسيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، حتى عودته للفريق.

الهداف التاريخي لمانشستر سيتي رحل عن إندبندنتي بعمر 14 عامًا قبل أن ينضم إلى أتلتيكو مدريد ومنه إلى السيتزنز.

وقال بوسينيري في تصريحات لصحيفة "ميترو ديبورتيفو": "أتمنى أن أكون مستمرًا في منصبي كمدرب للفريق حينما ينضم الكون أجويرو، لقد كنت زميله وأحلم في المستقبل أن أدربه".

المزيد من الفرق

وتابع: "أعتقد أنّه سيعود إلى إندبندنتي ولذلك نحتفظ له بالقميص رقم 10، أتمنى أن يحدث ذلك وأنا متواجد في الفريق".

المدرب كشف عن تواصله مع أجويرو بصورة مستمرة نافيًا ضغطه على اللاعب للموافقة على العودة إلى الأرجنتين.

وواصل: "نتحدث سويًا كل فترة، أبارك له على الأهداف والبطولات التي يحققها، وكانت آخر مرة تحدثت معه منذ شهرين".

واختتم: "قرار العودة بيد اللاعب وحده، صحيح أتمنى أن يوافق على الانضمام لنا مجددًا وأن هذا الأمر سيسعد جماهير الفريق، لكنني لا أضغط عليه على الإطلاق".

جدير بالذكر أنّ عقد صاحب الـ 32 عامُا ينتهي في صيف 2021 وقد يؤثر حرمان مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية في قراره بالرحيل.