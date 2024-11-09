فيديو| “لن يلعب لفريقي مجددًا”.. مدرب إسباني يعتدي على لاعبه بعد طرده!

واقعة غريبة في الملاعب الإيطالية...

شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، واقعة غريبة عندما اعتدى بيب كلوتيت، المدير الفني لنادي تريستينا، أحد لاعبي الفريق، عقب حصوله على بطاقة حمراء.

وانتشر مقطع فيديو، من مباراة تريستينا، أمام جيانا إرمينيو، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، اشتباك المدرب، مع لاعبه اعتراضًا على سلوكه، واجبار الفريق على استكمال أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين.

وتلقى رايموندز كروليس، بطاقة حمراء في الدقيقة 34 من المباراة مما أغضب مدربه، الذي انفعل على اللاعب، وأكد أن اللاعب لن يشارك مع الفريق مرة أخرى.

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وانهالت الانتقادات على تصرف المدرب الإسباني، ولكنه أصر على موقفه وقال في تصريحات صحفية: "ما فعله كروليس، غير مقبول إنه يضر بالفريق الذي يمثله وبكرة القدم بشكل عام".

وتابع: "لقد فاجأنا الخصم بأسلوبنا، وكنا الأفضل حتى لحظة الطرد، ولكن في ظل النقص العددي قاتلنا وحاولنا حتى النهاية، نحن بحاجة إلى تطوير عقليتنا بشكل أكبر، لنعرف كيفية التصرف في اللحظات الحاسمة".

ويعاني تريستينا، بشكل واضح هذا الموسم إذ يتذيل ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، بعد مرور 14 جولة جمع خلالهم ست نقاط، ولم يحقق إلا فوزًا وحيدًا.