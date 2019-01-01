مدرب أوغندا: المجموعة صعبة للفرق الثلاثة، لكننا قادرون على التأهل

ديسابر يتحدث في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الكونغو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا على صعوبة المجموعة التي وقع بها الفريق في كأس أمم أفريقيا وتضم بجانبه كلًا من مصر وزيمبابوي والكونغو.

وقال المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الكونغو أن فريقه لديه القدرة والحافز لصناعة شيء جيد في البطولة.

مضيفًا "المجموعة صعبة للغاية للمنتخبات الثلاثة، والتأهل عن دور المجموعات لن يكون سهلًا أبدًا".

تابع "لكننا سنصنع شيئًا مميزًا، نستطيع تخطي دور المجموعات لأننا نمتلك القدرة والحافز لفعل هذا".

محمد فضل يكشف سبب تقليص سعة استاد القاهرة الدولي

المدرب أوضح أنه استفاد من مواجهة فرق قوية خلال فترة الإعداد للبطولة، كما أكد أن الأحوال الجوية لن تكون مشكلة بالنسبة لهم، إذ أمامهم أسبوع سيساعدهم على التكيف مع تلك الأجواء.

من جانبه، أشاد دينيس أونيانجو حارس مرمى المنتخب الأوغندي بعصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في مصر وأفريقيا، مؤكدًا أن المقارنة به صعبة للغاية.

مضيفًا "الحضري كان لديه فريق كبير ولاعبين مميزين يُساعدونه على النجاح، لكن وليس شرطًا أن أحقق ما حققه الحضري خلال مسيرته الكروية".

يُذكر أن أوغندا ستفتتح مشوارها في الكان 2019 بمواجهة الكونجو يوم السبت 22 يونيو الجاري.