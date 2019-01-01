مدرب أستون فيلا يساند تريزيجيه: الأهداف ستأتي

دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا واثق في قدرة فريقه على التحسن وتسجيل الأهداف بشكل أفضل في الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن شعوره بالتفاؤل تجاه التهديف في الفترة المقبلة من الموسم بالبريميرليج.

جاء هذا بحسب ما أكد في تصريحات صحفية أدلى بها سميث خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة إيفرتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال دين سميث: "جاك جريليش كان يملك فرصة جيدة للغاية في مواجهة بورنموث للتسجيل، كذلك أيضًا صنع ويسلي كرة آخرى لصالح تريزيجيه".

الغازي يوضح سبب مشكلة تأقلم تريزيجيه في الدوري الإنجليزي

وأضاف: "كذلك حصل نيك تايلور على فرصتين للتسجيل، من الواضح أننا نحصل على الكثير من الفرص للتسجيل لكننا في حاجة لاستغلالهم، علينا الصبر والأهداف ستأتي".

وكان النجم المصري محمود حسن تريزيجيه قد شارك أساسيًا في مواجهتي الفريق في الدوري الإنجليزي بشكل أساسي وغادر الملعب في التبديلات.

جدير بالذكر أن أستون فيلا كان قد تعرض للخسارة في الجولة الافتتاحية أمام توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما خسر في الجولة الثانية من بورنموث على أرضه بهدفين لهدف.