"10 مدربين رفضوا والفاشل وافق" .. كواليس صادمة في مفاوضات الاتحاد مع خليفة جاياردو

البيت الاتحادي "يغلي" بسبب المدرب الجديد..

كشف الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، عن كواليس "صادمة" من داخل نادي الاتحاد؛ وتحديدًا في "ملف" المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

كافة التقارير المحلية والعالمية تؤكد على اتفاق الاتحاد مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان؛ للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لعامٍ آخر.

وفي هذا السياق.. أعلن جستنيه عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن تفاوض الإدارة الاتحادية مع 10 مدربين عالميين، قبل الاتفاق مع بلان.

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وأشار الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الاتحادي، إلى أن جميع هؤلاء المدربين رفضوا قيادة العميد؛ بسبب معرفتهم بسيطرة لاعب واحد فقط على القرارات داخل النادي؛ في تلميح صريح إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأضاف: "هؤلاء المديرين الفنيين خافوا من أن يكون مصيرهم في الاتحاد؛ مثل مدربين ورئيس راحوا ضحية هذا اللاعب"، لافتًا إلى أن من وصفه بـ"المدرب الفاشل"؛ هو الوحيد الذي وافق على العرض.

عدنان جستنيه ضمن "المعارضين" لتعاقد الاتحاد مع لوران، ويقود حملة للتراجع عن تلك الخطوة، لكن التقارير تؤكد أن المفاوضات معه تسير برغبة خاصة من كريم بنزيما كونه طلب التعاقد مع مدرب يجيد تحدث الفرنسية.

جدير بالذكر أن الاتحاد قرر "الاستغناء" عن المدرب البرتغالي نونو سانتو ثم نظيره الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مؤخرًا؛ بسبب خلافتيهما مع كريم بنزيما؛ فضلًا عن "استقالة" لؤي ناظر من رئاسة مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، بعد أيام قليلة من "تزكيته"؛ بسبب ما تم وصفه بتدخل المهاجم الفرنسي في "ملف" التفاوض مع المدير الفني الجديد.