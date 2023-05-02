مدربو الدوري الألماني ينادون بالاستعانة بكرة القدم الأمريكية بعد فضيحة بوروسيا دورتموند وبوخوم!

مطالب ألمانية بتطبيق نظام جديد لتحسين قرارات الحكام مستوحى من كرة القدم الأمريكية..

تسببت القرارات التحكيمية في مباراة بوروسيا دورتموند وبوخوم في الجولة 30 من الدوري الألماني في حالة من الجدل الواسع، بعدما حرم الحكم فريق دورتموند من ركلة جزاء صحيحة بعد عدم تدخل حكم تقنية الفيديو المساعد، ما تسبب في انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

عدم احتساب ركلة الجزاء دفع عددًا من مدربي الدوري الألماني للمطالبة بتطبيق نظام التحديات، الذي يسمح للمدربين بالاعتراض على قرارات الحكام ومراجعتها.

نظام التحديات يتم تطبيقه في عدد من الرياضات، مثل كرة القدم الأمريكية حيث تتاح للمدربين الفرصة مرتين في المباراة لطلب مراجعة فيديو للقطة عن طريق التحدي.

شتيفن بومجارت، المدير الفني لنادي كولن يعد من المؤيدين لذلك الاتجاه، وقال في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "في مثل تلك الحالات التي يتم فيها اتخاذ قرارات خاطئة بشكل واضح، يجب منح المدربين هذه الفرصة، مرة واحدة في كل شوط سيكون أمرًا جيدًا".

وأضاف: "حتى في حالة حدوث خطأ، فإن الوضع يساعد لأنه تم توضيحه في الوقت المناسب".

فيما يرى توماس ريس مدرب شالكه أيضًا أنه يجب دراسة ذلك الاحتمال، حيث يجب أن يكون الأمر متعلقًا بتحسين قرارات الحكام.

تعادل بوروسيا دورتموند مع بوخوم حرم "أسود الفيستفاليا" من نقطتين ثمينتين في صراع لقب الدوري الألماني، ما كلفه التراجع إلى المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر.