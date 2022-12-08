مدربه السابق محذرًا رونالدو: النصر ليس وجهة ذهبية والتحديات كثيرة

الأخبار تزداد يوميًا عن تعاقد النصر مع رونالدو

تُصر صحيفة ماركا الإسبانية على أن عهد كريستيانو رونالدو مع النصر سيبدأ في الأول من يناير القادم، بل تؤكد أنه وقع العقود بالفعل، ولذا أجرت الصحيفة حوارًا مع راؤول كانيدا المدير الفني السابق للفريق للحديث عن الأمر.

كانيدا الذي عمل مع النصر خلال الفترة من 2014-2016 حذر النجم البرتغالي من الوجهة الجديدة، واصفًا إياها بالصعبة والمتطلبة وعدد التحديات التي سيواجهها رونالدو وعلى رأسها الأجواء الحارة.

إذ قال "هناك الكثير من الجهل بكرة القدم السعودية في إسبانيا، النصر أحد أكبر الأندية الآسيوية، نادٍ تاريخي يمتلك لاعبين مميزين وتقاليد عريقة. رونالدو لن يذهب إلى دوري غير تنافسي، بل سيجد الكثير من الضغط والمطالب. التوقعات هناك عالية، لن يذهب إلى وجهة ذهبية".

تابع "النصر يستهدف الفوز بالألقاب سنويًا، هو وجهة صعبة وليس مكانًا للاعتزال بهدوء. رأيت العديد من اللاعبين الجيدين انضموا للدوري السعودي بمبالغ كبيرة وتم فسخ عقودهم والتخلي عنهم بعد مدة قصيرة".

أتم حول الجماهير النصراوية "هم جمهور شغوف للغاية، معدل حضورهم في المباراة الواحدة يصل إلى 20 ألف مشجع، لكن المباريات المهمة تشهد تواجد 60-70 ألف مشجع، رونالدو سيجد مباريات الديربي والمواجهات الكبيرة في آسيا بأجواء ممتعة للغاية ولا تختلف عن المباريات الكبيرة في العالم".

يُشار إلى أن ماركا كانت قد أكدت مؤخرًا أن رونالدو المتواجد في قطر حاليًا وافق على الانضمام للنصر والتوقيع على عقد يمتد لموسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو سنويًا، وقد نفى الصحفي الإنجليزي الشهير بيرس مورجان ذلك الأمر وأكد أنه لم يحدث.