مدربان ولاعب تحت الأنقاض .. أندية تركيا تستنجد لإنقاذ نجومها من آثار الزلزال

العديد من الأندية التركية تأثرت بالزلزال المدمر الذي خلف وراءه الكثير من الضحايا.

أعلن نادي إسكندرون سبور، الناشط في دوري الدرجة الثالثة التركي، عن أن اثنين من المدربين في النادي يتواجدان تحت الأنقاض وينتظران المساعدة العاجلة، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الإثنين.

وتعرضت العديد من المقاطعات في مناطق شرق وجنوب شرق ووسط الأناضول والبحر الأبيض المتوسط ​​لزلزال بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، فجر يوم الإثنين.

وبحسب المعلومات الواردة من إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فقد شعر السكان بالزلزال الذي وقع على عمق 7 كيلومترات في معظم أنحاء البلاد، بالإضافة إلى سوريا ومصر وعدد من بلاد البحر الأبيض المتوسط.

النادي التركي أصدر بيانًا رسميًا جاء فيه: "بعد الزلزال، يتواجد اثنين من مدربي النادي تحت الأنقاض، نحن في انتظار مساعدة الطوارئ في إسكندرونة".

وإلى جانب ثنائي نادي إسكندرون سبور، تم الكشف عن تواجد حارس المرمى أحمد أيوب تركسلان، الذي يلعب في نادي مالاتيا سبور، أحد فرق الدرجة الثانية، تحت الأنقاض.

وتم إنقاذ زوجة الحارس، لكن الجهود مستمرة من أجل محاولة إنقاذ اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، حيث نشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "صلواتنا معك".