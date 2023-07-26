مدح أم ذم؟ "كيليان مبابي سيفعل مثل كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد!"

أسطورة مانشستر يونايتد يتحدث عن تأثير فكرة التعاقد مع كيليان مبابي على النادي..

وجه دوايت يورك أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي طلبًا إلى "الشياطين الحمر" بضرورة التحرك للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

يورك يؤمن أن مبابي قادر على تغيير مانشستر يونايتد إلى الأفضل، وأنه سيجعل النادي ليس فقط مرشحًا رئيسيًا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ولكن أيضًا سيعيد النادي إلى مركزه كأحد أكبر الأندية في العالم.

يورك قال في تصريحات لموقع "OLBG" الإنجليزية: "تعاقد مانشستر يونايتد مع كيليان مبابي سيكون أمرًا رائعًا للدوري الإنجليزي، لأنه سيكون هناك تنافس بين أندية مانشستر ونجومها".

وأضاف: "ذلك التعاقد من المحتمل أن يعيد مانشستر يونايتد إلى القمة، مبابي سوف يرفع الفريق إلى هذا المستوى، يمكن أن ترى ما فعله ليونيل ميسي في إنتر ميامي، أعتقد أن هذا ما سيفعله مبابي تمامًا مع مانشستر يونايتد إذا انتهى به المطاف في أولد ترافورد".

وأكمل: "إذا وقع مبابي مع مانشستر يونايتد، فقد يجعل ذلك النادي مرشحًا للفوز بالدوري الإنجليزي، سوف يحدث فارقًا مذهلًا في الفريق، إنه قادر على أن يمنح الفريق أفضلية هائلة، والجماهير ستكون صاخبة لوجوده".

واختتم يورك تصريحاته قائلًا: "سأقول الآن إن التعاقد مع مبابي يجعل مانشستر يونايتد على الأقل المرشح الثاني للقب الدوري الإنجليزي، سيكون لمبابي نفس التأثير على مانشستر كما فعل كريستيانو رونالدو عندما وقع مع مانشستر يونايتد في عام 2021".

لكن من المستبعد أن يتمكن مانشستر يونايتد من تأمين مبابي نظرًا لقيود ميزانيته الحالية، على الرغم من وجود بعض الأمل، حيث يبدو أن بطل الدوري الفرنسي على استعداد لإعارته والحصول على قيمة الإعارة هذا الصيف.