مدحت ميسي وسخرت من رونالدو .. فيفا تحذف تغريدة الأفضل في التاريخ!

أزمة للفيفا بسبب رونالدو وميسي!

اضطر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى حذف تغريدتين تخص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقدم رونالدو مع منتخب البرتغال مستوى ضعيف خلال منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، وودع المنتخب البطولة من الدور ربع النهائي أمام المغرب.

في المقابل حقق منافسه وغريمه في كل الجوائز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لقب بطولة كأس العالم مع التانجو وحصد جائزة أفضل لاعب في المونديال.

وكان الحساب الرسمي للفيفا في كأس العالم قد نشر تغريدتين على ما يبدو فيها سخرية من رونالدو وتمجيد لميسي خاصة بأفضل لاعب في التاريخ.

وغرد المشجعون: "حسم الجدل حول ميسي الجائزة النهائية هي الآن جزء من مجموعى الإرث كامل" إلى جانب صورة لميسي مع كأس العالم.

وأعقب ذلك بسرعة تغريدة مرفقة بصورة رونالدو ومكتوب عليها: "ممتاز إذا كنت قد استمتعت حقًا بكأس العالم".

ويمر النجم البرتغالي بفترة سيئة بعد نهاية مسيرته الدولية وفشله في حصولة على لقب بطولة كأس العالم مع البرتغال، وأيضًا بقائه بدون نادى بعد فسخ عقده مع فريق مانشستر يونايتد.