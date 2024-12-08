بعد الكشف عن مدة برنامجه العلاجي "الصادمة" .. الضبابية تُحيط بموقف سالم الدوسري من خليجي 26

ضربة قوية للمنتخب السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أخبار صادمة تتعلق بحالة سالم الدوسري الصحية والمدة المتوقعة لاستعادة عافيته التامة بعد الإصابة القاسية التي تعرض لها خلال مواجهة الرائد مساء أمس في دوري روشن السعودي.

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التورنيدو كان قد شارك أساسيًا أمام الرائد بالأمس، قبل أن يسقط بشكل مروع خلال كرة مشتركة في الدقيقة 67، ليفقد وعيه قبل تدخل الجهاز الطبي ومن ثم نقله إلى أحد المستشفيات.

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الهلال أعلن رسميًا عن تعرض اللاعب لكسور خفيفة في الوجه، مشيرًا إلى أنه سيخضع إلى فحص آخر لتحديد الخطة العلاجية المناسبة، لكن صحيفة الرياضية استبقت إعلان النادي العاصمي عن تلك التفاصيل بالإشارة إلى حاجة اللاعب إلى الراحة لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام قبل الخضوع لفحص جديد.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الدوسري سيرتدي قناعًا خاصًا لحماية وجهه في التدريبات، موضحة أن اللاعب سيخضع لفحص طبي جديد بعد 10 أيام للوقوف على مدى قدرته خوض التدريبات من عدمها.

الجزء الصادم في حديث الرياضية كان ما نقلته عن مصادر خاصة حول أن الجناح السعودي يحتاج إلى 4-6 أسابيع كاملة لاستعادة عافيته بشكل كامل، مشيرة إلى أن موقفه من خوض غمار بطولة كأس الخليج 26 مع المنتخب السعودي ستُحدد لاحقًا بواسطة الجهازين الطبي والفني للمنتخب.

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يذكر أن مواجهة الهلال والرائد أمس السبت، انتهت بفوز بشق الأنفس للزعيم بنتيجة (3-2)، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة، فيما يحل الرائد في المركز الـ12 بـ14 نقطة.