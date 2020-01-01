مدافع هيرتا برلين يعتذر عن لمس وجه زميله مؤكدًا: لم أقبله

لم أقبله.. كنت أشرح له شيئًا

قال مدافع هيرتا برلين الألماني ديدريك بوياتا إنه لم يقبل زميله في الفريق جروجيتش في اللقطة الشهيرة التي أعقبت الاحتفال بهدف الفريق.

وكان هيرتا برلين قد تغلب مساء أمس على مضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في أولى جولات البوندسليجا بعد عودة النشاط.

وبعد تسجيل الفريق الهدف الأول، توجه بوياتا نحو زميله جروجيتش واقترب من وجهه ولمسه وبدا من الصورة أنه يقبله بعدما سجل هدفًا.

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وبناء على ذلك، أرسلت رابطة الدوري الألماني تحذيرًا لمدافع نادي العاصمة بسبب عدم احترامه لقوانين التباعد الاجتماعي الجديدة.

ولكن حول ذلك نفى بوياتا أنه قد قام بتقبيل زميله أو الاقتراب منه بسبب الاحتفال، بل إنه كان يخبره شيئًا ما حول التعليمات المتفق عليها.

وأضاف: "يجب أن نكون حذرين بالتأكيد الآن لأننا نلعب في ظل هذا الوضع الصعب. علينا التكيف والتعامل مع الوضع الحالي من خلال أساليب للعب أو الاحتفال"

وتابع: "سيكون من العار إن لم يسمح بالاحتفال لأنه شيء عاطفي بالنسبة لنا، لقد أجرينا الفحوصات وكانت النتائج سلبية 6 مرات، كان آخرها يوم الجمعة. العواطف جزء من اللعبة، وإلا فإننا لسنا بحاجة للعبها"

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يذكر أن أن الدوري الألماني يعد أول الدوريات الأوروبية الكبرى الذي يستأنف بعد التوقف الذي حدث بسبب فيروس كورونا الجديد.