مدافع هولندا قد ينقل نجم المغرب إلى إنتر في يناير

الهدف المفضل للمدرب سيموني إنزاجي

بعد أشهر قليلة فقط من انتقاله إلى بايرن ميونخ، أصبح الظهير المغربي نصير مزراوي على أعتاب الرحيل عن النادي الألماني بالميركاتو الشتوي.

ويأتي ذلك بعدما قرر نادي إنتر الإيطالي استهداف اللاعب المنضم للبافاري بالمجان الصيف الماضي، تحسبًا لرحيل مدافعه الهولندي دينزيل دومفريس.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" إن مزراوي يعتبر من الخيارات المفضلة للمدرب سيموني إنزاجي، لتعويض دومفريس القريب من الانتقال للدوري الإنجليزي سواء إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن إنتر حاول التعاقد مع مزراوي قبل انضمامه إلى بايرن بالمجان، ولكنه فشل بعد اختيار اللاعب الانضمام للفريق الألماني، وقرر العودة له من جديد بعد مستوياته المميزة مع المغرب في كأس العالم قطر 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن نفسه قد ينضم إلى سباق التعاقد مع دومفريس، مما يُمهد الطريق نحو انتقال مزراوي إلى النادي الإيطالي خلال شهر يناير القادم.

جدير بالذكر أن الدولي المغربي البالغ من العمر 25 سنة، شارك في 18 مباراة مع بايرن هذا الموسم ونجح في صناعة 3 أهداف.