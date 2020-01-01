مدافع نيوكاسل: مواجهة تراوري أصعب من رونالدو

المدافع الهولندي سبق وأن لعب أمام رونالدو مع منتخب هولندا

يعتقد جيترو فيليمز مدافع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن آداما تراوري جناح ولفرهامبتون، مواجهته أصعب بكثير من نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

تراوري يقدم مستويات مميزة مع ولفرهامبتون هذا الموسم، حيث جذب الأنظار تجاهه أكثر من مرة، خاصة في مباراتي فريقه ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

فيليمز الذي لعب أمام تراوري بالبريميرليج مع نيوكاسل، وبصفوف هولندا ضد رونالدو ومنتخب البرتغال في يورو 2012، يرى أن الأفضلية تأتي للأول من ناحية السرعة.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"لعبت أمام العديد من النجوم الكبار خلال مسيرتي، ولكن لا يوجد أي لاعب أسرع من تراوري ويمتلك نفسه قوته".

وأضاف:"يركض كالوحش في الملعب ويمتلك سرعة مذهلة، الجميع يعرف أنه الرجل الأسرع في كرة القدم، وأدركت بنفسي هذه الحقيقة عندما لعبت ضده".

أرباح ضخمة.. كيف كانت عوائد ريال مدريد المادية بعد الفوز بالسوبر؟

هاكان شوكور.. من أسطورة إلى سائق سيارة أجرة

وتابع:"واجهت رونالدو الذي يمتاز بالسرعة أيضاً، ولكنه ليس بقدرات تراوري، يمتلك مهارات فنية عالية ويمكنني التعامل مع ذلك، بينما من الصعب جداً التغلب على السرعة الفائقة لتراوري".

يذكر أن تراوري صاحب الـ23 سنة، ظهر في 21 مباراة مع ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 4 آخرين.