مدافع ليفربول مطلوب في ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية اليوم عن سعي نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع مدافع ليفربول جو جوميز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جو جوميز يكافح لإثبات نفسه مع الريدزهذا الموسم في ظل ثنائية جويل ماتيب وفان دايك التي يعتمد عليها المدير الفني للفريق، يورجن كلوب بشكل أساسي.

اللاعب الإنجليزي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2024، وقيمته السوقية تصل إلى 30 مليون يورو.

بماذا أفادت التقارير؟

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ريال مدريد يشعر أن هناك فرصة للتعاقد مع جو جوميز، خاصة وأن اللاعب يفكر في المغادرة من أجل الحصول على دقائق للعب، حتى لا يبتعد عن تشكيل المنتخب الإنجليزي.

ونوهت أن ريال مدريد سينتظر حتى الصيف للدخول في مفاوضات ضم اللاعب صاحب الـ24 عامًا، ولن يقوم بأي خطوة رسمية في يناير.

النادي الملكي حظى بصيف هزيل، لم يدعم دفاعه هذا الموسم سوى بـ دافيد ألابا، بعد رحيل سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان، ويسعى لضم مدافع آخر، في ظل إصابات ناتشو المتكررة، مع وجود إيدير ميلياتو، وعدم اقتناع كارلو أنشيلوتي بـ فاييخو.

ما هو موقف ليفربول للتخلي عن اللاعب؟

المدير الفني يورجن كلوب في الأسبوع الماضي، أكد أنه سيتحلى بالصبر مع جوميز وليس لديه أي خطط للسماح له بمغادرة صفوف الريدز في ظل أنباء عن اهتمام أستون فيلا باللاعب.

وكان جوميز قد عاد إلى لياقته الكاملة بعد سلسلة من الإصابات، وتواجد في مباراة الفريق ضد نوريتش سيتي في كأس كاراباو والتي انتهت بالتعادل، كما أنه شارك كبديل في الدقائق الأخيرة في التعادل بنتيجة 2-2، يوم الأحد الماضي أمام توتنهام.