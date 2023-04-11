مدافع لانس: سأعانق ميسي، ومبابي سيحتاج للإسعاف بعد مواجهتي!

يبدو أن الصراع الخفي بين ميسي ومبابي سيستمر!

أكد فاكوندو ميدينا مدافع فريق لانس على احتفائه وسعادته البالغة بما حققه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصالح منتخب بلاده بالفوز بكأس العالم في الشتاء الماضي في قطر.

اللاعب صاحب الـ ٢٣ عامًا وعد ميسي بعناق كبير حتى لو مر منه في مباراة لانس مع باريس سان جيرمان المقبلة، بينما توعد كيليان مبابي بعقاب شديد خلال تصريحات لقناة "سون أفيونوس" على "يوتيوب".

وقال ميدينا: "لو مر ميسي مني في الأسبوع المقبل سأجذبه من القميص وسأقوم بعناقه، وأقول له أعطني عناق من أجل كأس العالم".

وأضاف عن كيليان مبابي نجم فرنسا في نهائي كأس العالم والذي سجل ثلاثة أهداف في مرمى المنتخب الأمريكي الجنوبي: "لو مر مني مبابي سيكونون في حاجة إلى الإسعاف لنقله".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد سجل وصنع في فوز باريس سان جيرمان الأخير في الدوري أمام نيس يوم السبت الماضي ليقترب فريقه من حسم اللقب خطوة جديدة.