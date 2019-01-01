مدافع كارديف سيتي: أصبحنا نخاف من السفر بعد واقعة سالا المفجعة

بامبا مدافع كارديف سيتي يوضح تأثير واقعة طائرة سالا على لاعبي الفريق

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال مدافع كارديف سيتي سول بامبا إن حادثة تحطم طائرة المهاجم إيميليانو سالا خلقت حالة من الرعب عند لاعبي الفريق الويلزي فيما يتعلق بالسفر.

وكان إيميليانو سالا قد انضم رسميًا من صفوف نادي نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي مقابل حوالي 15 مليون يورو منذ أكثر من أسبوعين.

وأثناء تواجده في الطائرة التي كانت تنقله من فرنسا إلى كارديف، تعرض سالا للاختفاء هو وطائرته مما يرجح وفاته، إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى الآن.

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وبخصوص ذلك، قال سول بامبا إنه يعيش هو وزملائه حالة من الخوف في الأيام الأخيرة بسبب هذه الواقعة التي أحدثت حزنًا في العالم كله.

وأضاف بامبا: "كان لدينا حافز لانضمام سالا إلينا، ولكن الحادثة التي ألمت به كانت مؤسفة للجميع وأثرت بالسلب كثيرًا علينا وعلى عدد من لاعبي كرة القدم"

يذكر أن عمليات البحث عن سالا كانت قد توقفت منذ أيام، ولكنها عادت مرة أخرى بعد طلب عدد من المنظمات والأندية بمواصلة البحث.