مدافع ريال مدريد يرفض السعودية ويقرر السير على خطى ميسي

القصة انتهت تمامًا أمام بايرن ميونخ

اتخذ ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد قراره النهائي، بالرحيل عن صفوف النادي الإسباني في الصيف، والتوجه إلى الدوري الأمريكي.

عقد ناتشو الحالي مع ريال ينتهي في 30 يونيو القادم، والرغبة تبدو واضحة في الوقت الحالي أنه لا يريد التجديد، ويطمح في خوض مغامرة مختلفة بعيدًا عن سانتياجو برنابيو.

صحيفة "ماركا" قالت إن المدافع المخضرم لا يعتبر المال أو الأجر الذي يتقاضاه بمثابة الأولوية له، لأنه لو كان ذلك صحيحًا، لكان وافق على العروض السعودية التي تلقاها مؤخرًا.

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وأشارت إلى أن ناتشو كان على وشك الرحيل الصيف الماضي، ولكنه أراد حمل شارة قيادة الفريق بعد رحيل كريم بنزيما، وهو ما حدث بالفعل، وقام برفع كأس السوبر الإسباني واقترب من حمل كأس الدوري، ولا تزال الأمور واردة في دوري أبطال أوروبا، بتواجد الفريق في نصف النهائي.

وأوضحت أن التغيير الذي أجراه كارلو أنشيلوتي بدخول إدواردو كامافينجا على حساب ناتشو في ذهاب الدور نصف النهائي من الأبطال، كان بمثابة اللقطة التي أنهت كل شيء، وجعلت اللاعب يؤمن أن رحلته انتهت مع الميرينجي.

وفي الوقت الحالي تعتبر الوجهة الأقرب لصاحب الـ34 سنة هي الانتقال للدوري الأمريكي، للسير على خطى ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز نجوم إنتر ميامي، وإن كانت فرصة انتقاله لفريق آخر أوروبي قائمة ولكنها ضعيفة.