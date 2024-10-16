مدافع ريال مدريد الأسبق: أصبحت مهندس ديكور.. وهذا ما سيحدث لشباب برشلونة!

المدافع الإسباني الأسبق تحدث عن تجربته في ريال مدريد

لم يكن كل لاعبي جيل "الجالاكتيكوس" المعروف لريال مدريد مطلع القرن الحادي والعشرين من المشاهير الكبار أمثال زين الدين زيدان ورونالدو ولويس فيجو وديفيد بيكهام، كان هناك لاعبون آخرون بالكاد يذكرهم المتابعون.

من بين هؤلاء راؤول برافو، المدافع الأعسر الذي لعب عديد المباريات بقميص ريال مدريد، وكان من أبناء النادي الملكي، وخاض تجربة في ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي.

تحدثت صحيفة "آس" الإسبانية مع راؤول برافو، الذي صدم المتابعين بكونه الآن "مهندس ديكور" مختص بتصميم دواخل المنازل.

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وقال برافو إنه عمل كمدرب مدة وجيزة بعد انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم، في فريق جانديا، لكنه لم يجد نفسه في تلك التجربة فآثر المغادرة.

وكشف برافو عن أن المدرب فيسنتي ديل بوسكي كان أول من صعده، ورغم الاعتماد الكلي عليه في البداية مركز الظهير الأيسر إلا أن الأمر انتهى به كقلب دفاع.

كارلوس كيروش كان المدرب الذي كتب على برافو أن يلعب في هذا المركز أطول وقت من مسيرته بعد أن عاد من إنجلترا حيث مثل صفوف ليدز يونايتد.

وقال عن هذا الأمر: "أتى لي كيروش في الموسم التحضيري وسألني عما إذا كنت لعبت في مركز قلب الدفاع، لم يكن قد سبق لي اللعب في هذا المركز، لكنه قال لي إن لدي فرصة لتمثيل ريال مدريد في هذا المركز".

وأضاف: "كنت مستعدًا لترك تلك الفرصة تمضي أيضًا (يضحك).. لكن كانت لدي فكرة واضحة عن اللعب كقلب دفاع، الشيء الصعب هو أن الأمر بدأ في السوبر الإسباني ضد مايوركا مع إيتو وإيباجازا وباقي اللاعبين، لكن الأمور سارت على ما يرام، ولم أتحرك من ذلك المركز بعد ذلك قط".

وقال برافو إنه يرى تصعيد اللاعبين الصغار دائمًا مثيرًا للحماس، واستشهد بشباب برشلونة في الوقت الراهن، لكنه يؤكد أنه "يومًا ما سيرحل الصغار" على حد وصفه.

