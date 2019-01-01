مدافع دورتموند ينضم إلى ضحايا العنصرية

يعبر عن غضبه وإحباطه..

كشف مانويل أكانجي، مدافع بوروسيا دورتموند، أنه يتعرض إلى العنصرية من قبل بعض المشجعين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وشدد على ضرورة إتخاذ خطوات حقيقية للإنهاء على هذه الظاهرة السيئة.

قضية العنصرية باتت من أكثر القضايا الشائكة في عالم كرة القدم، وقد ازدادت بصورة ملموسة في الآونة الأخيرة، وليس أدل على ذلك من واقعة صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية ضد الثنائي روميلو لوكاكو وكريس سمولينج، عندما نعتتهما بـ"الجمعة السوداء".

ومساء السبت الماضي انضم فريد، لاعب مانشستر يونايتد، إلى ضحايا العنصرية، عندما قام أحد مشجعي مانشستر سيتي بتوجيه هتافات عنصرية له خلال فوز الشياطين الحمر في ديربي مانشستر بهدفين لهدف.

أكانجي هو الآخر بات واحدًا من أولئك الضحايا، حيث قال "نعم أتعرض للعنصرية، ولكنها أقل في الدوري الألماني. إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالعنف العنصري تجاهي في كثير من الأوقات.".

وأضاف "من غير المعقول كيف أن بعض الناس يصبون غضبهم وعدوانهم علينا كلاعبين كرة قدم بشكل مجهول وبدون حساب للعواقب. أنا متأكد أنهم لن يجرؤوا على قول ذلك أمامنا. دائمًا ما حاولت أن أدافع عن نفسي.".

وعن قضية لوكاكو، قال "ليس لديّ أي تفسير أو فهم لذلك، لكنني أود أن أفعل شيئًا حيال هذه القضية حقًا. أعتقد أنه أمر محزن، هناك الكثير من الأشياء في العالم تُثير التفكير.".

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كما تطرق الدولي السويسري للحديث حول فريقه بوروسيا دورتموند، والذي يقبع في المركز الثالث من جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 26 نقطة، وقد قاسى بعض الأوقات الصعبة هذا الموسم.

صاحب الـ24 عامًا قال "من وجهة نظري فإن الأمور على ما يرام حتى الآن هذا الموسم، ولكن بالطبع كان من الممكن أن نحظى ببداية أفضل. لكنك تعرف كيف كان الموسم الماضي، كان الفارق بيننا وبين بايرن ميونخ 9 نقاط ولم نحقق شيئًا في النهاية.".

وأتم "مازلت متفائلًا بأننا سنفعل عكس ما حدث في العام الماضي، وحينها لن يهتم أحد بأن البداية لم تكن على ما يرام، نحن سنقدم كل شيء حتى النهاية.".

جديرٌ بالذكر أن دورتموند قد عاد للتفوق على بايرن ميونخ في النقاط مستغلًا سقوط العملاق البافاري مساء السبت أمام المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ، في الوقت الذي فازت فيه كتيبة لوسيان فافري على فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة، ليكون الفارق بينهما نقطة لمصلحة الأصفر والأسود.