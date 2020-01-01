مدافع بيراميدز: أنا أهلاوي ومن الوارد الانضمام للزمالك

مدافع بيراميدز يتحدث عن انتمائه الكروي

أكد عبد الله بكري، مدافع فريق نادي بيراميدز، على ِأنه يعشق النادي الأهلي منذ صغره، ولكن من الوارد أن ينتقل إلى غريمه التقليدي الزمالك.

بكري قال خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت": "أنا أحب الأهلي منذ الصغر، ولكن عقدي مع بيراميدز مستمر حتى الموسم المقبل".

مدافع بيراميدز تابع: "إذا أراد الزمالك ضمي في حالة عدم رغبة الأهلي في الحصول على خدماتي، سأنتقل إلى صفوف القلعة البيضاء".

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عبد الله بكري أردف: "خلال فترة تواجدي مع سموحة، تلقيت عرضًا من الأهلي، ووقعت على عقود انضمامي لصفوف القلعة الحمراء، ولكن محمد فرج عامر رئيس النادي السكندري طلب 20 مليون جنيه لبيعي".

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واختتم بكري تصريحاته قائلًا: "انتقالي إلى الأهلي لم يتم، في الوقت الذي أبدى الزمالك رغبته في الحصول على خدماتي، والمفاوضات لم تتم بنجاح".

ويبلغ بكري من العمر 25 عامًا، وشارك مع بيراميدز هذا الموسم في 20 مباراة، ووصل مع فريقه إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.