مدافع إيطاليا: خطأي تسبب في أشهر أهداف بيليه.. ولو كان في عصرنا لسجل 3000 هدف!

لقطة من بين الأشهر في تاريخ كأس العالم

لا يمكن الحديث عن مسيرة الملك بيليه الذي رحل عن عالمنا الخميس بعد صراع مع مرض السرطان، دون تناول واحد من أهم وأشهر أهدافه، وهو هدفه في مرمى إيطاليا في كأس العالم 1970 في المكسيك.

حينها كانت النتيجة تشير إلى تعادل إيطاليا والبرازيل 1-1 في نهائي كأس العالم، وبينما كان الآتزوري يبلي جيدًا أمام السيليساو، قفز بيليه من فوق المدافع تاركيزيو بورجنيك ليودع الكرة في شباك دينو زوف ويكتب الهدف الثاني للبرازيل الذي فتح المباراة وأدى إلى انتهائها برباعية مقابل هدف.

في حوار لبورجنيك مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" قال: "الهدف بسبب خطأي تمامًا وليس بفضله هو، كنت كما الدجاجة، أسأت تقدير الكرة وظننتها قادمة إلى منتصف المنطقة وليس إلى الزاوية البعيدة، كان علي أن أبقى ملتصقًا به وأواكب الأمر بعينيّ بدلًا مما فعلته".

وأضاف: "لو كنت أتقنت مراقبة الرجل لرجل في تلك اللقطة فلم يكن ليقفز فوق رأسي هكذا، هذه هي الحقيقة".

لكن بورجنيك يصر على أن هذا لا ينتقص أبدًا من قيمة بيليه، وفي ذات الحوار حينما سئل عن تسجيل "الملك" أكثر من 1000 هدف في مسيرته، وما إذا كان يستطيع فعل ذلك في الوقت الراهن، أجاب: "لو كان في العصر الحالي، لسجل 3000 هدف!".