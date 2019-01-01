مدافع النصر مطلوب في الدوري البرازيلي

لم يتضح حتى الآن مصير اللاعب، حيث أن إدارة النصر لم تتخذ أي موقف تجاه تجديد تعاقده

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية برازيلية على دخول اللاعب برونو أوفيني، لاعب فريق النصر لكرة القدم، ضمن اهتمامات مسؤولي نادي فاسكو دي جاما البرازيلي.

وبحسب التقارير، فأن النادي البرازيلي يبحث تدعيم صفوفه بطلب من مدربه ألبرتو فالنتيم، إذ يستهدفون التعاقد مع لاعب النصر أوفيني، والبرتغالي برونو سيزار لاعب النادي الأهلي السابق.

ولم يتضح حتى الآن مصير اللاعب، حيث أن إدارة النصر لم تتخذ أي موقف تجاه تجديد تعاقده حتى الآن. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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ودخل اللاعب أمس الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي ناد آخر من دون الرجوع لناديه، ما دعى الأندية البرازيلية للاهتمام بالتعاقد معه.

ماجد النفيعي رئيس #الأهلي السابق :"عمر السومة كاد أن يرحل إلى #النصر، لكنه تحدث معي ووقعنا عقدًا خلال يومين" 🗨️ pic.twitter.com/Ltuzv7cXd1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 2, 2019

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقف اللاعب من البقاء في النصر، خاصة وأن عقده ينتهي رسمياً مع الفريق في يونيو 2019.