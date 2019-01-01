مدافع العين يُطالب ببدء التحضير للموسم القادم

المنهالي يُقدر عدم رضا الجماهير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يُخف سعيد المنهالي مدافع العين الإماراتي رغبته في طي صفحة الموسم الحالي لفريقه والبدء فورًا بالتحضير للموسم القادم.

ويعيش الزعيم الإماراتي موسمًا سيئًا على الصعيدين المحلي والقاري، إذ فقد كل فرصه في منافسة الشارقة على لقب دوري الخليج العربي بعدما تراجع للمركز الرابع، ولا يبدو موقفه في دوري أبطال آسيا أفضل فيما يخص حظوظ التأهل لدور الـ16.

ونقل الموقع الرسمي عن اللاعب قوله خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة اتحاد كلباء "الواقع يفرض علينا أن نستهل تحضيراتنا للعودة القوية في الموسم المقبل بدايةً من الآن. فتراجع النتائج ليس مرضيا بالنسبة لنا كلاعبين".

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أضاف "الجمهور له كل الحق في العتب على الفريق، لأن العين نادٍ كبير، والكبار مطالبون دائما بالتواجد في المقدمة، وتجاوز كل الظروف".

وعن مواجهة النمور مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ23 لدوري الخليج العربي، قال صاحب الـ25 عامًا "علينا العمل على إظهار أفضل ما لدينا لتحسين النتائج، وتقديم المستوى المشرف، مع كل الاحترام لطموحات اتحاد كلباء".

ويتواجد العين حاليًا في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فيما يحتل اتحاد كلباء المركز الـ11 بنقاطه الـ23.