مدافع التعاون يفتخر بـ"فشل" كريستيانو رونالدو .. ويعلن التحدي قبل مواجهة النصر

هل يكسر كريستيانو رونالدو "اللعنة" مثلما فعل أمام الاتحاد؟

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رفع أحد نجوم نادي التعاون السعودي، راية التحدي في وجه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

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النصر يحل ضيفًا على التعاون، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وظهر عون السلولي، مدافع سكري القصيم، في مقطع فيديو مساء اليوم الخميس؛ متحدثًا عن فشل رونالدو، في هز شباك التعاون، منذ الانضمام إلى العالمي.

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وقال السلوي: "إن شاء الله لن يسجل"؛ في تحدي واضح للأسطورة البرتغالية، قبل مواجهة النصر والتعاون، مساء يوم السبت القادم.

كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، واجه التعاون "مرتين"، بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ حيث فشل في التسجيل، مكتفيًا بصناعة هدفين.

جدير بالذكر أن النصر، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 43 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال "المتصدر".

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