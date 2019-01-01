مدافع الترجي: البنزرتي كتاب مفتوح لنا

الفريقان يلتقيان السبت القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد سامح الدربالي مدافع الترجي التونسي استعداد فريقه الجيد جدًا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأجرى اللاعب التونسي حوارًا مع موقع كووورة توقع خلاله مباراة صعبة في المغرب، لكنه أكد عزمه على العودة بنتيجة إيجابية، بقوله "المباراة ستكون صعبة دون شك، نظرًا لقيمة الرهان، وأيضا قيمة المنافس، الذي يشرف عليه مدرب كبير، وهو فوزي البنزرتي. لكننا عاقدون العزم على تحقيق نتيجة إيجابية، أمام الجماهير العريضة للوداد، الذي درسناه جيدًا، ووقفنا على نقاط قوته وضعفه".

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وعن مواجهة مدرب الترجي السابق والذي يعلم الكثير عن الفريق، قال الدربالي "المدرب فوزي البنزرتي يعرف الترجي جيدًا، بحكم أنه أشرف عليه، لكن نحن أيضًا نعرف الكثير عن أسلوب لعبه، الذي يعتمد على الضغط العالي. البنزرتي كتاب مفتوح أمام الترجي، وأمام المدرب معين الشعباني، الذي عمل إلى جانبه سابقًا".

أضاف حول أسلوب اللعب المتوقع في المغرب "نعرف جيدًا أن الوداد سيعتمد خطة هجومية بحتة، لكن بحول الله لن يتمكن من بلوغ مرمانا، لأن دفاعنا على أتم الاستعداد، من خلال اتباع خطة متماسكة تعتمد على أن يقوم كل اللاعبين بدور دفاعي، انطلاقًا من الحارس إلى آخر مهاجم، فقوة الترجي في لعبه الجماعي، الكل يهاجم والكل يدافع".

أخيرًا قال صاحب الـ32 عامًا أن الترجي يحترم منافسه جيدًا، لكنه ليس صن داونز الذي أخرجه الوداد من نصف النهائي، وهم عازمون على إثبات هذا انطلاقًا من لقاء الذهاب.