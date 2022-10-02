مدافعًا عن السوبر ليج.. بيريز: لو نظم اليويفا بطولة تنس، لواجه فيدرر نادال 3 مرات فقط!

بيريز يفتح النار على الاتحاد الأوروبي والخليفي

عاد رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز لإثارة الجدل من جديد من خلال الحديث عن بطولة "السوبر ليج" في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أمام الجمعية العمومية.

وكان بيريز قد طرح بطولة السوبر ليج من قبل ودافع عنها بشدة، ولكن نار تلك الفكرة قد أخمدت لفترة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي كذلك.

ماذا قال بيريز عن السوبر ليج؟

قال رئيس نادي ريال مدريد: "كرة القدم مريضة. لحل مشكلة ما، يجب أن تدرك أولاً أنها موجودة".

وواصل: "في كرة القدم ... واجه ريال مدريد ليفربول 9 مرات فقط في 60 عامًا، فيما واجه روجر فيدرر نادال أو لعب نادال ضد ديوكوفيتش أكثر من 50 مرة في 15 عامًا".

وتابع: "نموذج الأبطال الجديد الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يؤدي إلا لتفاقم المشكلة".

وأضاف: "بينما يتم انخفاض عدد متابعي كرة القدم المدفوعة بنسبة 40%، هناك منصات مثل "Netflix" و"Amazon" لا تتوقف عن النمو".

وأردف: "كرة القدم كانت تحكم، والآن تجاوزونا في الولايات المتحدة، نحن بحاجة إلى إدارة مهنية".

واستدرك: "إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينظم التنس، لكان نادال وفيدرر يواجهان بعضهما البعض مرتين أو ثلاث فقط".

ماذا قال عن ناصر الخليفي؟

رد بيريز على تصريحات رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، التي قال فيها إن الملكي يخشى المنافسة.

حيث قال فلورنتينو: "قال رئيس رابطة الأندية الأوروبية (ناصر الخليفي) إن ريال مدريد يخشى المنافسة، عليه أن يتذكر جيدًا من هو ريال مدريد".

ماذا قال عن ريال مدريد؟

أضاف بيريز: "يستمر ريال مدريد في كونه العلامة التجارية والمؤسسة والنادي الذي يحظى بأكبر عدد من الجماهير في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "ملعب سانتياجو برنابيو الجديد هو حلم الجميع، الهدف هو الإنهاء في الصيف المقبل".

وعن جاريث بيل استدرك: "لقد سجل أهدافًا لا تُنسى وكان جزءًا أساسيًا من التاريخ الحديث. شكرًا جزيلاً لك جاريث".

وواصل: "لا شك في أن الكرة الذهبية المقبلة ستكون لصالح كريم بنزيما".

واختتم: "كورتوا هو أفضل حارس مرمى في العالم، وحصل فينيسيوس على جائزة أفضل لاعب شاب بالموسم الماضي".