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الدوري الإنجليزي الممتاز

مخيتاريان: جيندوزي سيصبح من أفضل لاعبي العالم

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Shaun Botterill
الجناح الأرميني كشف عن النصيحة التي يمنحها لزميله الفرنسي بشكل مستمر في التدريبات
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يعتقد هينريك مخيتاريان جناح نادي أرسنال الإنجليزي، أن زميله ماتيو جيندوزي يمتلك موهبة كبيرة قد تجعله من أفضل لاعبي مركزه.

جيندوزي انضم لأرسنال قادماً من لوريان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ودخل بشكل تدريجي في التشكيل الأساسي للفريق.

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صاحب الـ19 عاماً كان اللاعب الأفضل في صفوف المدفعجية بالخسارة الأخيرة 3/1 من مانشستر سيتي، الأمر الذي دفع مخيتاريان للإشادة به.

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وقال الأرميني:"عمره 19 عام فقط وكل ما عليه هو التركيز على كرة القدم بعد هذه النقلة من لوريان إلى أرسنال".

وأضاف:"هذه الفرة لا تتاح لأي لاعب أعتقد أنه يمتلك موهبة كبيرة، ننصحه كل يوم بأن يعمل بجد بشكل مستمر".

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وتابع:"لازال بحاجة للكثير من العمل حتى يصل للمستوى المطلوب وباستطاعته ان يصبح واحداً من أفضل لاعبي العالم".

ويستعد مخيتاريان للعودة مرة أخرى لصفوف أرسنال بعد الغياب للإصابة، حيث قد يظهر بشكل أساسي في مواجهة هيديرسفيلد تاون بالدوري الإنجليزي الأسبوع القادم.

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