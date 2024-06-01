مخدرات ودعارة .. تاريخ حكم نهائي الأبطال يُطارده قبل قمة ريال مدريد ودورتموند!

سجله ليس مبشرًا للعملاق الإسباني

تحول غريب في مسيرة الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، من التورط بقضية مخدرات ودعارة، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

فينسيتش سيكون هو حكم الساحة الرئيسي خلال مواجهة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، في نهائي الأبطال المقرر إقامته مساء اليوم، السبت، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

صحيفة "as" الإسبانية، سلطت الضوء على واقعة شهيرة حدثت لصاحب الـ44 سنة قبل أربع سنوات، عندما تصدر اسمه عناوين الصحف بواحدة من أشهر القضايا المثيرة للجدل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السلوفيني تم القبض عليه في البوسنة والهرسك، بتهمة التورط في قضية مخدرات ودعارة، حيث كان متواجدًا في مكان تمت مداهمته، وعُثر فيه على تسع نساء بالإضافة إلى عدة أسلحة وما يصل إلى أربعة عشر علبة من الكوكايين.

وقام الحكم السلوفيني وقتها بنفي التهم الموجهة له بعد القبض عليه أثناء عبوره الحدود مع سلوفينيا على متن يخت، مشيرًا إلى أنه ليس عضوًا في هذه المنظمة المشبوهة، لتتم تبرئته في النهاية.

وبعد التعافي من هذه القضية بدأت مسيرة فينسيتش في التحسن، بإدارته لنهائي الدوري الأوروبي في 2021 بين آينتراخت فرانكفورت وجلاسكو رينجرز.

وسبق له أن أدار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالنسخة الحالية بين دورتموند وأتلتيكو مدريد، وهي المواجهة التي حسمها الفريق الألماني لصالحه، لمواصلة مشواره لمواجهة ريال في المباراة النهائية.

وبالنسبة لسجله مع الأندية الإسبانية، فالأمور ليست مبشرة تمامًا لريال مدريد، حيث أدار 14 مباراة لأندية الليجا، انتهت بفوزهم في 4 مرات مع 5 تعادلات و9 خسائر.

ومن المقرر أن يحصل الحكم السلوفيني على 10 آلاف يورو مقابل إدارته لنهائي دوري الأبطال، وسيرافقه مواطناه توماس كلانتسنيك وأندراز كوفاتشيتش كمساعدين، ومعهما نيجك كاجتازوفيتش في غرفة تقنية الفيديو.