مختار مختار عن التأجيل: الأندية مثل الإنتاج الحربي لا رأي لها

مدرب الإنتاج الحربي يتحدث عن تأجيل مباراته ضد الزمالك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يُخف مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي المصري استياءه من تأجيل مباراته أمام الزمالك في الدوري المصري.

وكان من المفترض أن يلتقي الطرفان يوم الأربعاء القادم الأول من مايو، لكن الزمالك طلب تأجيل المباراة نظرًا لكونها تأتي بين مباراتي الذهاب والإياب أمام النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقد اتخذت لجنة المسابقات بقيادة عامر حسين في الاتحاد المصري قرارًا بتأجيل المباراة إلى 15 مايو القادم.

لاعب النجم: عانينا من الإرهاق أمام الزمالك وسنحسم الصعود من سوسة

وتحدث مختار مختار عن هذا القرار لقناة أون سبورت قائلًا "المؤكد أن لا رأي للأندية التي مثلنا، نحن نتبع القرارات التي تصلنا سواء بالتأجيل أو التغيير أو أي شيء، نحن لا رأي لنا في تلك الأمور".

أضاف "نحن لم نلعب منذ يوم 19 أبريل وكنا سنلعب يوم الأول من مايو والآن سنلعب يوم 10 مايو".

أتم المدرب المصري قائلًا "هو موسم صعب جدًا جدًا على الجميع، وظروف الجميع والموسم صعبة جدًا بشكل لا يُصدق ولم يحدث سابقًا، ونتمنى فقط أن ينتهي على خير".

يُذكر أن الإنتاج الحربي سيُواجه الإسماعيلي في مباراته القادمة وستُقام يوم 10 مايو المقبل، ويمتلك الفريق 35 نقطة تضعه في المركز الثامن من جدول الترتيب.