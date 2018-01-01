مختار علي : أُقاتل من أجل الأخضر وجاهز للتواجد في الدوري السعودي

تواجده مع المنتخب السعودي سيحدث خلال الفترة المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف اللاعب السعودي الشاب مختار علي، لاعب نادي فيتسيه أرنهيم الهولندي، العديد من الكواليس الخاصة به، وطموحه مع الأخضر السعودي خلال الفترة المقبلة.

مختار علي قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى الملاعب"، أن تواجده مع المنتخب السعودي سيحدث خلال الفترة المقبلة.

وشدد اللاعب الذى ارتدى قميص تشيلسي الإنجليزي من قبل على أن مسألة انضمامه إلى المنتخب السعودي الأول، مجرد وقت فقط، حيث يقاتل في تدريبات فريقه الهولندي، من أجل هذا الطموح. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

تشكيل لجنة لاختيار لاعب الجولة والشهر بالدوري السعودي

اللاعب المحترف بالدوري الهولندي عبر عن أمله في العودة إلى الدوري السعودي، فاتحًا المجال أمام أي فريق يريد التعاقد معه في المملكة.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ19 عاماً، هو من مواليد المملكة، وكان قد انضم إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، وهو في عمر الـ11 سنة، قبل أن ينتقل في الصيف الماضي، إلى فيتسيه أرنهيم الهولندي.