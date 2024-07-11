مخاوف في ريال مدريد من اللجوء للحل "الصعب" لعلاج بيلينجهام

النجم الإنجليزي يُعاني خلال اللعب

تُثير إصابة جود بيلينجهام المخاوف في ريال مدريد من إمكانية حاجته لعملية جراحية، ولذا يُخطط النادي لفحصه طبيًا جيدًا عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده إنجلترا في يورو 2024.

النجم الإنجليزي كان قد تعرض لإصابة في كتفه خلال مواجهة رايو فاييكانو في الخامس من نوفمبر الماضي، وقد اختلف الأطباء في مدريد آنذاك حول علاجه وتم استبعاد خيار العملية الجراحية وعاد اللاعب للعب لكن مع الكثير من الاحتياطات والمسكنات وأصوات تنادي بضرورة خضوعه لجراحة.

بيلينجهام أنهى الموسم مع ريال مدريد بتألق ملفت، وانتقل بعدها للعب مع إنجلترا في يورو 2024 حيث ساهم في وصول منتخب الأسود الثلاثة إلى المباراة النهائية حيث سيُواجه إسبانيا يوم الأحد القادم، وهو اللقاء المهم له على الصعيد الفردي، إذ سيخدمه كثيرًا الفوز به في سعيه للفوز بالكرة الذهبية على حساب منافسه الأبرز، زميله فينيسيوس جونيور.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويلعب اللاعب مع منتخب بلاده رغم وجود الألم، كما كان الوضع في ناديه، ولذا ينوي ريال مدريد إخضاعه لفحوصات طبية جديدة ودراسة جميع الاحتمالات من جديد، دون استبعاد أبدًا الخيار الجراحي الذي سيُحسن حالة اللاعب ويزيد كتفه قوة ويُخلصه من كل الآلام التي يشعر بها منذ تعرض للإصابة.

شبكة ريليفو الإسبانية التي كشفت عن تلك المخاوف أكدت أن العملية الجراحية ستُبعد اللاعب لمدة شهرين على الأقل عن الملاعب.