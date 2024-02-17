إجراء جديد من الجهاز الطبي لتحديد موعد عودته

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كشفت تقارير صحفية، موقف النجم البليجكي يانيك كاراسكو، من خوض مباراة النصر، المقررة 25 فبراير المقبل في قمة الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

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وكان كاراسكو، قد تعرض لإصابة قوية في مباراة فريقه الأخيرة أمام ضمك، أمس الجمعة، على ملعب الأخير في خميس مشيط، التي والتي حسمها الشباب بهدف دون رد سجله إيفان راكيتيتش.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الكشف المبدئي الذي خضع له كاراسكو عقب المباراة، أكد إصابته بشد في العضلة الأمامية.

لكن الجهاز الطبي للشباب، لم يحسم بعد مسألة عدم مشاركته في قمة النصر المنتظرة، والتي ستقام على استاد الأمير فيصل بن فهد، بالعاصمة الرياض.

على الجانب الآخر، قرر البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب الشباب منح لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة، بعد مباراة الضمك، على أن يعود الليوث للتدريبات يوم الإثنين لاستئناف التحضيرات لمباراة النصر.

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يذكر أن كاراسكو صاحب الـ29 عامًا كان قد انضم للشباب بعقد مدته 3 مواسم، قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

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