مخاوف حول انتشار العدوى .. "الحمى" تقتل حظوظ نجم ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال!

النادي قرر عزله تمامًا

حالة من القلق تسود معسكر نادي ريال مدريد الإسباني قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، والسبب هو الحارس الأوكراني أندريه لونين.

ريال يستعد لمواجهة نظيره الألماني بوروسيا دورتموند في نهائي الأبطال، يوم السبت القادم، على ملعب ويمبلي، وهناك حيرة لدى المدرب كارلو أنشيلوتي بخصوص مركز الحراسة، بين الدفع بلونين أو الاعتماد على الحارس الأساسي تيبو كورتوا.

صحيفة "as" الإسبانية، قالت إن هناك بعض الشكوك حول مشاركة لونين في النهائي، بسبب تدربه منفردًا بعيدًا عن باقي اللاعبين لمعاناته من حمى شديدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لم يتدرب لعدة أيام، قبل الظهور في مران منفرد، اليوم، الأربعاء، لتجنب انتشار الإنفلونزا التي يعاني منها الأوكراني بين باقي اللاعبين بالفريق.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيسافر غدًا إلى العاصمة الإنجليزية لندن بشكل طبيعي بعد تخسن حالته، ولكنه سيبقى منعزلًا بقدر الإمكان لتفادي انتشار العدوى.

وفي سياق متصل يبدو أن الأمور أصبحت أكثر وضوحًا الآن، باعتماد أنشيلوتي على البلجيكي تيبو كورتوا، بعد سلسلة من التكهنات حول الحارس الذي سيحمي عرين الميرينجي ضد دورتموند.

كورتوا كان هو المرشح الاول لخوض النهائي حتى قبل معاناة لونين من المرض، مع تمسك الأوكراني ببعض الأمل في اعتماد أنشيلوتي عليه، ولكن معاناته من الحمى هذا الأسبوع أدت إلى انتهاء حظوظه بشكل كبير.

جدير بالذكر أن لونين استغل إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي ببداية الموسم، ولعب بشكل أساسي على حساب كيبا المُعار من تشيلسي وظهر بمستويات مبهرة، ولكن يبدو أن عودة البلجيكي وجاهزيته البدنية ستعيد الأوكراني مرة أخرى إلى دكة البدلاء.