محمد يوسف: ثلاث نقاط هامة من النجوم وهدفنا دائماً الفوز

الأهلي عاد إلى صدارة الدوري من جديد بعد الفوز على النجوم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي، على أهمية فوز فريقه الذي حققه مساء اليوم على حساب النجوم، في ظل صراع الفريق على لقب الدوري.

وتمكن الأهلي من الفوز على حساب النجوم، بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري، عن طريق وليد أزارو ورمضان صبحي.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "حققنا فوزاً هاماً، ونجحنا في حصد ثلاث نقاط في مشوارنا نحو تحقيق اللقب".

وواصل: "لاتزال المنافسة مستمرة، هدفنا الحالي هو التركيز على مباراة سموحة القادمة، فالمنافسة مازالت قوية ومستمرة بين الجميع".

وتابع: "يجب علينا الاستعداد الجيد لمباراة سموحة، فالأهلي دائماً هدفه الفوز".

#الأهلي يواصل الانتصارات في الدوري المصري، ويتصدر الدوري المصري.🔝 pic.twitter.com/noi4Lw3WLH — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، مساء السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 67 نقطة بعد لعب 29 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 31 مباراة.