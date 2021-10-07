محمد نور يوجه رسالة تحذيرية للاعبي منتخب السعودية

نجم الكرة السعودية يوجه رسالة تحذيرية قوية للاعبي الأخضر

حرص النجم محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، على توجيه رسالة تحذيرية مهمة للاعبي الأخضر السعودي، قبل مواجهة اليابان.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الياباني مساء اليوم الخميس، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

ما هي رسالة محمد نور للاعبي المنتخب السعودي؟

خلال تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية، قال نور: "أحذر جميع لاعبي المنتخب السعودي من الانخداع في النتيجة التي حققها الأخضر أمام اليابان عام 2018، باللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة".

نور تابع: "المنتخب الياباني دخل المباراة متأهلًا قبلها، ولم تكن تهمه بشكل كبير، ولكن لقاء اليوم مختلف، لأن اليابانيون سيعملون بكل ما لديهم من أجل الحصول على نقاط المباراة كاملة، ومواصلة المنافسة على التأهل".

أسطورة الاتحاد واصل: "هدف اليابان هو الفوز على الأخضر، لأن الأخير يتفوق عليه بالعدد النقطي، وسيكون المنتخب الياباني حريصًا ومتحفظًا أكثر من المباراة الماضية، والمباراة ستكون صعبة جدًا وتحتاج لمجهود وافر من المنتخبين".

كيف سيتعامل المنتخب السعودي في ظل أزمة الغيابات؟

محمد نور علق على غياب سالم الدوسري عن مواجهة اليابان، حيث قال: "بالتأكيد تأثيره سيكون كبيرًا على الأداء، لأن المنتخب سيفقد أهم لاعب بالدوري السعودي حاليًا، ولكن الموجودين فيهم الخير والبركة، وقادرين على تعويض هذا الغياب".

واستطرد قائلًا: "الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخبنا الوطني، قادر على تعويض غياب أي لاعب، لأن لديه سياسة واضحة، وهي الاعتماد على المجموعة، ودخول عنصر أو عنصرين سيكون له تأثير كبير".

واختتم نور تصريحاته قائلًا: "لاعبو المنتخب السعودي على أتم الاستعداد لمثل هذه المباريات الحاسمة والصعبة، وإن شاء الله سيحققون الفوز".

ما هو موقف المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم 2022؟

المنتخب السعودي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، متساويًا مع أستراليا المتصدر برصيد 6 نقاط، ولكن الأفضلية للأخير بفارق الأهداف.

بينما يحتل المنتخب الياباني المركز الرابع برصيد 3 نقاط، خلف أستراليا والسعودية وسلطنة عمان بالترتيب، حيث خسر مباراته الأولى أمام عمان بهدف دون رد، وفاز على الصين بهدف نظيف.

المنتخب السعودي انتصر على فيتنام في مباراة الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ثم حقق الانتصار على عمان بهدف دون رد، ليشارك أستراليا الصدارة.

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