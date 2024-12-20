فيديو | رغم أنها خيرية .. محمد نور يتشاجر مع لاعب في مباراة حواري!

شاهد ما فعله محمد نور بالمباراة الخيرية

في تصرف غريب، دخل النجم محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، في شجار مع أحد اللاعبين، خلال مباراة حواري خيرية شارك فيها!

ويحرص نور على المشاركة في المباريات الخيرية، من أجل تقديم المساعدة، وهي ليست المرة الأولى التي يُشارك فيها أسطورة الاتحاد في مثل تلك المواجهات.

وأثار مدافع الفريق الخصم غضب محمد نور، بعد تدخل عنيف ضده أسقطه على الأرض، ليقوم سريعًا ويدخل معه في اشتباك بالأيدي.

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وتدخل جميع من في الملعب، وقاموا بالفصل بين محمد نور ومدافع الفريق الخصم، حيث أنهوا المشكلة سريعًا، وسط متابعة من الحضور.

ويمتلك محمد نور مسيرة رائعة مع نادي الاتحاد، حقق فيها الكثير من الإنجازات والبطولات، قبل اعتزاله كرة القدم نهائيًا عام 2020.